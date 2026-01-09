El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Porriño

El Cupón Diario de la ONCE dejó un premio de 35.000 euros en Porriño, en el sorteo del miércoles, 7 de enero. Manuel Delfín Pereira Mendes es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 35.000 euros en Porriño, desde su punto de venta situado en la calle Ramón González, número 26. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.