El Certamen de Rondallas de Porriño reúne a 17 agrupaciones
Se celebrará el domingo en el pabellón municipal
El Concello de Porriño celebra el domingo, 11 de enero, una nueva edición de su emblemático Certamen de Rondallas, en el que participarán 17 agrupaciones de distintos puntos de la comarca, que tendrán un máximo de 12 minutos cada una para realizar su actuación.
El certamen comenzará a las 17 horas, aunque, previamente, si la climatología lo permite, se celebrará un desfile por las calles del centro urbano. Las agrupaciones saldrán de manera simultánea a las 16.15 horas desde el Centro Cívico, San Benito, Plaza Central y Avenida de Galicia. Luego, el certamen se desarrollará en el pabellón municipal, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, con apertura de puertas a las 16 horas.
Está prevista la participación de rondallas de Mos, Redondela, Tui, Baiona, Vigo, Gondomar y, por supuesto, de Porriño.
Con este evento, el Concello de Porriño cierra una programación de Navidad que atrajo a miles de personas al municipio.
