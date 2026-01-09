El BNG porriñés pone el foco en las demandas de las Anpas
Porriño
El BNG de Porriño llevó a pleno las necesidades de las Anpas de Porriño y Mos, que se están movilizando para exigir las mejoras básicas que los centros de la comarca necesitan. Desde el Bloque insisten en que el alcalde debe instar a la Consellería de Educación a atender con urgencia las demanda de las Anpas en lo relativo a la dotación suficiente de profesorado, especialistas, personal de apoyo y servicios de orientación.
Además, tras el acuerdo impulsado por el BNG, el regidor también deberá promover una mesa comarcal de educación, con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa.
