Crean una cuenta bancaria para cobrar las rifas premiadas

Los padres de los cuatro estudiantes del IES Ribeira do Louro que vendieron participaciones de 4 euros de la lotería de El Niño para recaudar fondos para un viaje de fin de curso abrirán una cuenta bancaria en la sucursal del BBVA de Porriño para que las personas portadoras con una de las rifas puedan cobrar el premio, de 13.600 euros por papeleta.

Las cuatro familias cobrarán el premio de los décimos agraciados con el segundo premio de la lotería de Reyes e ingresarán el dinero en esa cuenta, de manera que, para cobrar el dinero, las personas que compraron alguna de las papeletas a los jóvenes, deberán acudir directamente a la sucursal porriñesa del BBVA. Estas se vendían acompañadas de una rifa para entrar en el sorteo de un jamón por un euro para recaudar fondos para una excursión a Lanzarote. Para cualquier duda, el X de la Suerte de Porriño, que fue el encargado de vender los décimos a las familias, servirá de punto de información a las personas agraciadas.

En total, el X de la Suerte de Porriño vendió 330 décimos del 45.875, repartiendo 24.750.000 euros, que se suman a los 400.000 euros de los dos décimos que vendieron del primer premio de la lotería de Reyes, superando los 25 millones de euros en premios en el mismo sorteo.