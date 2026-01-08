El alcalde de Porriño reestructura su gobierno: crea nuevas áreas y mantiene dedicaciones

El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, ha realizado una reestructuración de su equipo de gobierno que incluye la creación de nuevas concejalías y la remodelación de otras, manteniendo las mismas dedicaciones exclusivas y parciales, sin incremento ninguno del gasto. Se trata de una medida pensada con la finalidad de reforzar áreas clave y optimizar la capacidad ejecutiva ante la llegada de proyectos estratégicos, financiados con fondos europeos, entre ellos el PAI, con una inversión global de cerca de 11 millones de euros.

«Las cosas funcionan, y funcionan bien, pero ahora entramos en una fase que requiere más dedicación y especialización debido al volumen de inversión que vamos a recibir y las infraestructuras que estamos creando, como son las nuevas escuelas infantiles y el centro de día de Atios, y que se pondrán en servicio próximamente», explica el alcalde.

Uno de los principales ajustes es la creación de la concejalía de Saneamiento, Servicios Rurales y Patrimonio Parroquial, que asumirá Marcos Martínez y que se coordinará en parte con otra nueva área, la de Promoción de la Identidad, Transformación Digital y Gobierno Abierto a cargo de Bienvenido Estévez, que continuará llevando también Eventos y Festejos. El alcalde explicó que el objetivo es dar un impulso adicional a un servicio esencial en el rural, donde el Concello mantendrá obras continuas de ampliación de la red.

«Nuestras parroquias y el saneamiento son una de nuestras máximas prioridades. Avanzamos día a día, a veces de forma lenta, pero sin pausa, como siempre digo, se trata de un servicio con una altísima complejidad técnica y con un coste económico muy elevado. Esta nueva concejalía le da más fuerza a ese trabajo y nos permite acelerar su ejecución», afirmó Lorenzo. En esta línea, destaca la inminente incorporación de siete personas al cuadro de personal del Concello, como operarios de obras y servicios, que reforzarán las actuaciones en este campo, realizando acometidas pequeñas y puntuales que ayudarán a completar toda la red, combinando así grandes y pequeñas obras.

Otro eje fundamental de la nueva estructura es la reorganización de los servicios sociales municipales, a los que se destinará en el próximo ejercicio una mayor inversión, superando los dos millones de euros al tener en cuenta a dos nuevas escuelas infantiles y el centro de día de Atios. Estos se dividirán ahora en dos áreas especializadas para ofrecer una atención más eficaz y adaptada a las necesidades de los vecinos y vecinas. Por un lado, se creará el área de Atención a la Vulnerabilidad y Programas de Emergencia, dirigida por Rosario Costas, centrada en la prevención y la respuesta a las situaciones más urgentes; y, por otro lado, Bárbara Troncoso quedará al frente del área de Atención Ciudadana, Asistencia Domiciliaria, Cuidados y Bienestar, reforzando el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), los programas de envejecimiento activo, la salud comunitaria y la atención directa.

El área de Empleo y Formación será asumida por Teresa Veloso, quien pasará a ocupar la dedicación exclusiva vacante tras la jubilación de Rosario Costas. Y, de la misma forma, debido a la baja por maternidad de la concejala de Urbanismo, Promoción y Gestión de Vivienda, Medio Ambiente y Mercados, Antía Carrera, estas áreas serán asumidas temporalmente por el concejal de Industria, Contratación y Patrimonio, Carlos Martínez, garantizando de esta manera la continuidad y el normal funcionamiento de todos los servicios municipales durante este periodo.