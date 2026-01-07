Mos respalda la nueva Peña Paula Lorenzo en homenaje a la jugadora
Mos
El Concello de Mos respalda la Peña Paula Lorenzo, creada en reconocimiento a la trayectoria deportiva y humana de la futbolista mosense, referente del deporte femenino local.
La alcaldesa, Nidia Arévalo, acudió al acto de presentación y destacó que Paula Lorenzo es «un orgullo para Mos», subrayando no solo su rendimiento deportivo, sino también su compromiso con el municipio y el ejemplo que representa para niñas y jóvenes.
Paula Lorenzo, nacida en 2003, cuenta con una sólida trayectoria en el fútbol gallego y se ha consolidado como una pieza importante en As Celtas, club con el que recientemente renovó hasta junio de 2026. La peña, presidida por Begoña Fernández, supera ya la veintena de socios.
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista