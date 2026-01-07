Mos respalda la nueva Peña Paula Lorenzo en homenaje a la jugadora

El Concello de Mos respalda la Peña Paula Lorenzo, creada en reconocimiento a la trayectoria deportiva y humana de la futbolista mosense, referente del deporte femenino local.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, acudió al acto de presentación y destacó que Paula Lorenzo es «un orgullo para Mos», subrayando no solo su rendimiento deportivo, sino también su compromiso con el municipio y el ejemplo que representa para niñas y jóvenes.

Paula Lorenzo, nacida en 2003, cuenta con una sólida trayectoria en el fútbol gallego y se ha consolidado como una pieza importante en As Celtas, club con el que recientemente renovó hasta junio de 2026. La peña, presidida por Begoña Fernández, supera ya la veintena de socios.