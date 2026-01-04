Salceda recurre la denegación de una ayuda de 800.000 euros de la Xunta para el pabellón

El Concello de Salceda de Caselas ha recurrido la denegación de una subvención de 800.000 euros para obras de ampliación del Pabellón Polideportivo Municipal con cargo al programa adicional del Fondo de Cooperación Local, dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia. Tras haber transcurrido el plazo legal sin obtener respuesta, el gobierno local reiteró este viernes la necesidad de que se resuelva el recurso con el fin de poder planificar la ejecución de la obra a lo largo de este año. El total de la obra asciende a 1,6 millones por lo que el apoyo de la Xunta solo es parte de la cantidad que necesitan.

Entre las solicitudes realizadas, el Concello ha reclamado a la directora xeral de Administración Local el acceso a las actas con las puntuaciones de los proyectos presentados. «Non se trata só de saber se fomos excluídos por erro ou sen causa xustificada, senón de analizar as desvantaxes do noso proxecto fronte aos que si foron seleccionados», explicó la alcaldesa, Loli Castiñeira.

La regidora añadió que, a día de hoy, no se tiene constancia oficial de las actuaciones finalmente incluidas en el reparto de los fondos, una circunstancia que considera «extraña», ya que —señaló— «a Xunta adoita publicitar o destino dos recursos públicos, o que podería indicar que neste procedemento quérese ocultar algo, aínda que esperamos que non sexa así».

Según recordó la alcaldesa, el 17 de octubre de 2024 se interpuso un recurso de reposición contra la resolución de septiembre de la Directora Xeral de Administración Local, que desestimaba la solicitud de financiación para el proyecto de «Ampliación del pabellón municipal de deportes». Transcurrido el plazo reglamentario de un mes sin respuesta, el Concello insiste ahora en la urgencia de conocer si el recurso será estimado o no, «xa que resulta imprescindible para a organización municipal e a planificación de futuros investimentos».

El Concello también recuerda que en el propio recurso se solicitó la remisión del expediente completo del procedimiento, una documentación que, pese a haber sido requerida en tiempo y forma, no ha sido facilitada. Dicho expediente debería incluir la totalidad de los proyectos presentados al amparo de la Orden de 10 de abril de 2025 de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, así como las actas de la comisión evaluadora con las correspondientes puntuaciones, con el objetivo de poder ampliar el recurso a la vista de esa información.

El gobierno local defiende que esta subvención del Fondo de Cooperación Local garantizaría la realización de la obra de forma adecuada .«Cremos que é posible acometer a ampliación do pavillón con estes fondos, mesmo ao longo deste ano, sen renunciar a outras obras igualmente necesarias», concluyó la alcaldesa.