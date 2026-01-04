Porriño mantendrá los camellos en Reyes

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Porriño en camello mañana lunes. Sus Majestades estarán acompañadas de un gran séquito formado por sus pajes reales, tres rondallas del municipio, el tren de la Navidad, el espectáculo de Pablo Méndez y un colorido desfile compuesto por cuatro carrozas, una dedicada a cada uno de los Reyes Magos y una cuarta carroza llena de regalos.

La cabalgata dará comienzo a las 18.00 horas desde la calle Donantes de Sangue y recorrerá Antonio Palacios, Domingo Bueno, Fernández Areal, Manuel Rodríguez y Ramón González, hasta llegar a su destino final. Durante el recorrido, Melchor, Gaspar y Baltasar repartirán un total de 2.000 kilos de caramelos sin gluten.

Una vez terminado el desfile, los Reyes Magos se trasladarán a la cúpula mágica, en el Parque do Cristo, donde recibirán a las niñas y niños que se acerquen a saludarlos y hacer entrega de última hora de sus cartas.

«Es una de las citas más importantes y emotivas del calendario festivo del municipio», destaca el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, indicando el importante esfuerzo organizativo realizado para ofrecer «una cabalgata segura, atractiva y a la altura de la ilusión de los niños y niñas».

11.000 euros en premios en Mos

Por otra parte, el Concello de Mos tiene ya todo listo para celebrar su tradicional cabalgata, uno de los actos centrales de la Navidad en el municipio. La edición de este año será la más participativa de su historia y repartirá un total de 11.000 euros en premios entre las carrozas participantes.

La cabalgata comenzará a las 18.00 horas y recorrerá la avenida de Sanguiñeda, desde la Ponte de Senlle hasta el supermercado Eroski. Durante el desfile se repartirán alrededor de una tonelada de caramelos sin gluten, garantizando así una celebración inclusiva para todos los niños y niñas.

La comitiva estará encabezada por las tres carrozas reales de Melchor, Gaspar y Baltasar, a las que se sumarán doce carrozas de asociaciones del municipio, reflejo del fuerte tejido asociativo y de la implicación vecinal de Mos. Las carrozas de Sus Majestades de Oriente estarán escoltadas por niños de la Asociación de Vecinos de San Rafael.

En el desfile participarán las ANPA de los centros educativos ATIN, Valverde Maio y Pena de Francia, así como numerosas entidades locales: la Asociación Cultural Os Feiticeiros, la Asociación Cultural de Torroso, la Asociación de Festas Castro de Herville, el Círculo Cultural Abrente, la Asociación A Cividade de Louredo, la Asociación de Vecinos Nosa Terra de Pereiras, la Asociación Recreativa Cultural de Guizán, la Asociación San Martín de Tameiga y el Círculo Cultural Santa Eulalia de Mos.

La animación musical contará con la participación de la rondalla del Centro Cultural de Torroso, la de la Asociación Cultural de Herville, la de Santiaguiño de Guizán y la de Santa Eulalia de Mos, que actuarán de manera individual al finalizar el desfile.

Salceda

Por otra parte, el tercer concello de A Louriña, Salceda de Caselas, también tendrá su cabalgata a partir de las 18.00 horas, con salida desde la plaza de A Devesa, recorrido de distintas calles y llegada al Concello, donde habrá un acto con los niños y niñas del municipio en la carpa instalada.