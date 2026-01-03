Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban la placa de bronce sobre la tumba de Antonio Palacios

El alcalde, ayer, en la tumba de Palacios, tras el robo de la placa.

D. P.

Porriño

Porriño ha sufrido el hurto de la placa de bronce que reposaba sobre la tumba del arquitecto Antonio Palacios, en el cementerio municipal de Porriño.

«Lamentamos profundamente este acto vandálico e informamos de que la placa será sustituida lo antes posible», informó ayer el Concello a través de sus redes sociales. Pide colaboración ciudadana, por si alguna persona dispone de información que pueda ayudar a esclarecer este robo.

TEMAS

