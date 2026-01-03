Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan 'Renova' coches GaliciaTarifas Vitrasa 2026Cabalgata Reyes VigoObras de Vigo en 2026Tragedia en SuizaEstreno de 'Rondallas'
instagramlinkedin

Isabel Risco presenta en Salceda «Nabiza Girl»

Isabel Risco presenta esta noche «As aventuras de Nabiza Girl», una comedia que narra las aventuras y desventuras de una superheroína gallega y rural. Será a las 21.00 horas en el Auditorio Municipal de Salceda de Caselas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents