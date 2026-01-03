Ingresado en el Cunqueiro tras sufrir una grave agresión en Mos

Un hombre ha resultado herido de gravedad este sábado por la mañana tras una agresión en el municipio pontevedrés de Mos, en la parroquia de Sanguiñeda, según ha informado la Guardia Civil.

Según estas fuentes, la Guardia Civil recibió el aviso en torno a las 11.00 horas y localizó a la víctima poco antes del mediodía. Posteriormente, los agentes detuvieron al supuesto agresor.

El herido fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde quedó ingresado para el tratamiento de las lesiones. En relación con este suceso hay otra mujer herida, que igualmente fue trasladada al hospital.

Posteriormente, agentes de la Benemérita se desplazaron al centro médico para tomar declaración a las dos víctimas de la agresión.