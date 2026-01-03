Festival infantil con horario ininterrumpido en Porriño

El Concello de Porriño dio ayer el pistoletazo de salida a tres intensos días de diversión para el público infantil y familiar con la celebración del Porriño Peque Fest, una fiesta infantil que se extiende hasta mañana, domingo, en la pista 2 del Pabellón Municipal, como evento previo a la gran cabalgata de Reyes del 5 de enero.

El festival tendrá horario continuado, de 11.30 a 19.00 horas, con hinchables, animación, juegos y numerosas sorpresas. Como novedad, este año habrá talleres de pintacaras, construcciones de Lego, tatuajes temporales y chapas personalizadas. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Además, durante todo el fin de semana los Reyes Magos visitarán las parroquias de Porriño. Hoy estarán en Chenlo (16.15 horas), Mosende (17.00), Pontellas (17.45), San Salvador (18.30), Cans (19.15) y Carracido (20.00); y mañana, domingo, en A Forna (16.15), Atios (17.00), Casal (17.45), Mosteiro (18.30), Lagoa (19.00) y la iglesia de San Rosendo (19.30).