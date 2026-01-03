Festival infantil con horario ininterrumpido en Porriño
Hoy y mañana, de 11.30 a 19.00 horas, en la pista 2 del pabellón
Visita de los Reyes por las parroquias
D.P.
El Concello de Porriño dio ayer el pistoletazo de salida a tres intensos días de diversión para el público infantil y familiar con la celebración del Porriño Peque Fest, una fiesta infantil que se extiende hasta mañana, domingo, en la pista 2 del Pabellón Municipal, como evento previo a la gran cabalgata de Reyes del 5 de enero.
El festival tendrá horario continuado, de 11.30 a 19.00 horas, con hinchables, animación, juegos y numerosas sorpresas. Como novedad, este año habrá talleres de pintacaras, construcciones de Lego, tatuajes temporales y chapas personalizadas. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.
Además, durante todo el fin de semana los Reyes Magos visitarán las parroquias de Porriño. Hoy estarán en Chenlo (16.15 horas), Mosende (17.00), Pontellas (17.45), San Salvador (18.30), Cans (19.15) y Carracido (20.00); y mañana, domingo, en A Forna (16.15), Atios (17.00), Casal (17.45), Mosteiro (18.30), Lagoa (19.00) y la iglesia de San Rosendo (19.30).
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis
- Peleas en zonas de copas y violencia familiar y de género protagonizan el inicio del 2026
- Las obras que estrenará Vigo en 2026
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 31/12/2025