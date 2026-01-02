El programa de alimentos de Salceda atiende a 60 personas

La solidaridad volvió a ser protagonista en Salceda de Caselas durante el mes de diciembre, con una intensa agenda de iniciativas benéficas que reforzaron el Programa Municipal de Alimentos, que actualmente atiende a 60 personas, 25 de ellas menores de 16 años, según informó el Concello a través de una nota de prensa

Desde el Concello, la alcaldesa Loli Castiñeira y la concejala de Benestar Social, Selene González, destacaron el compromiso constante de la sociedad salcedense, que «siempre responde cuando se hace una llamada de auxilio», tanto en emergencias recientes como la dana o los incendios del verano de 2025, como especialmente en las fechas navideñas.

Entre las acciones solidarias más destacadas figuran el partido benéfico organizado por la Fundación Denis Suárez, destinado a garantizar regalos de Reyes para la infancia vulnerable; las donaciones de empresas locales como Cárnicas O Labrego y SMRC Automotive; y la colaboración de entidades como Cruz Roja y el centro Manus. También el ámbito educativo se sumó con iniciativas solidarias impulsadas por los institutos IES Ribeira do Louro y IES Pedras Rubias.

La programación se cerró con la San Silvestre solidaria, que reunió a más de 600 participantes.