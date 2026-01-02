Una junta local de seguridad abordará un problema de venta de droga en Torneiros

Una junta local de seguridad abordará la situación de barrio de Torneiros, en Porriño. Ha sido forzada en un pleno municipal por el BNG, según ha manifestado este grupo político en un comunicado.

Los nacionalistas aseguran que este barrio es el segundo núcleo poblacional del municipio de O Porriño y continúa padeciendo una situación de especial vulnerabilidad. A la histórica contaminación por lindano se suman la presencia de líneas de alta tensión, numerosas vías de comunicación y, «a maiores desde hai anos a veciñanza convive con puntos de venda de estupefacientes que se intensificaron moito nos últimos meses».

Uno de los focos de mayor preocupación se sitúa en las inmediaciones de los centros educativos CEIP Ribeira, IES Ribeira do Louro y de la escuela infantil. Según denuncia el vecindario, personas en consumo activo, muchas de ellas en situaciones de grave deterioro físico y social, acuden a comprar droga a cualquier hora del día, compartiendo espacio con menores que se dirigen a los centros escolares. El entorno, señalan desde el BNG, resulta totalmente desfavorable para la socialización de los niños y niñas e incompatible con una convivencia segura y saludable.

Desde el verano, la afluencia de personas consumidoras ha aumentado de manera significativa, al igual que los conflictos violentos, tanto entre personas con adicciones como con vecinos y vecinas de la zona. También se han registrado daños materiales, entre ellos la quema de algunos vehículos. El vecindario asegura haber presentado numerosas denuncias ante la Guardia Civil y la Policía Municipal, además de haberse reunido con el alcalde, Alejandro Lorenzo, en busca de una solución que, por el momento, no ha llegado.

La situación fue abordada en el pleno, en el que el BNG presentó una moción «na que lle solicitaba ó alcalde que convocase con carácter urxente a xunta local de seguridade para abordar o problema de saúde pública e de violencia que vive O Porriño, especialmente focalizada en Torneiros. Esta Xunta, na que se atopan representados todos os corpos de seguridade, debe promover que se incrementen os operativos de vixilancia e coordinar as accións que deban realizar as forzas e corpos de seguridade».