La Xunta licita el proyecto del nuevo centro de salud de Mos

La Consellería de Sanidad acaba de sacar a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra del nuevo centro de salud de Mos por un importe próximo a los 373.000 euros. Dicha infraestructura sanitaria se integrará en el complejo sociosanitario de O Rebullón e incorporará un área pediátrica específica. Las empresas interesadas en el contrato tienen de plazo hasta el 2 de febrero para presentar sus ofertas.

El plazo de ejecución de la redacción del proyecto básico es de mes y medio desde la formalización del contrato. Luego, tras aprobarse el proyecto básico, se dispondrá de dos meses para la redacción del proyecto básico y de ejecución. Una vez que se disponga del proyecto aprobado, el ejecutivo gallego procederá a licitar las obras, en las que la Xunta invertirá 4,7 millones de euros, con el objetivo de que se puedan iniciar en el primer trimestre de 2027.

El nuevo centro de salud de Mos dispondrá de dos plantas con una superficie útil de 2.740 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 65% en comparación con el actual. Esto permitirá habilitar espacios propios para el servicio de pediatría, con dos consultas de medicina, dos de enfermería pediátrica y, como novedad, una sala de lactancia y otra polivalente para posibles necesidades de uso exclusivo por pacientes respiratorios.

En el área médica, habrá once consultas de medicina de familia y otras tantas de enfermería, una de matronas, una de farmacia, un nuevo despacho de trabajo social, dos salas polivalentes y seis consultas de formación a residentes.

En el nuevo centro de salud también se prevé una nueva sala de cirugía menor, una nueva consulta de nutricionista, además de un gimnasio de fisioterapia al incorporarse un profesional de esta categoría.

También se amplía la cartera de servicios en el área de mujer, ya que el plan del Sergas dispone de una sala de educación sanitaria que servirá para realizar programas de rehabilitación del suelo pélvico. En el área de urgencias, que contará con una sala de observación y una de reanimación, se habilitará también una nueva sala de trabajo de enfermería y dos vestuarios.