Mos cambia a expropiación el Plan Parcial de San Eleuterio

El pleno de Mos aprobó definitivamente el expediente de modificación del sistema de actuación del Plan Parcial de San Eleuterio, que pasa del sistema de compensación al de expropiación.

El Plan Parcial de San Eleuterio contemplaba el desarrollo del ámbito mediante el sistema de compensación. Sin embargo, se constató la falta de interés del promotor privado en completar la tercera fase de ejecución, cuya finalización estaba prevista para el mes de mayo del año 1997. Esta circunstancia motivó la tramitación de oficio del cambio de sistema de actuación por parte del Concello.

Su aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 16 octubre de 2025, sin que las personas propietarias afectadas presentaran ninguna alegación dentro del plazo legalmente establecido.