10.000 personas despiden el año por adelantado en Porriño
Más de 10.000 personas llenaron la Plaza del Concello de Porriño y sus calles contiguas para despedir por adelantado el 2025. La presentadora y cantante Fátima Pego y el entrenador del Celta Claudio Giráldez fueron los maestros de ceremonia, dando paso a las doce campanadas.
El alcalde, Alejandro Lorenzo, también se subió al escenario para dar la bienvenida al año nuevo. «O Porriño vuelve a demostrar que es la capital por excelencia del Pre-Fin de Año en Galicia, con una fiesta penada para todos los públicos y vivida con respeto, participación e ilusión», señaló el regidor, que luego estuvo acompañado por la vecina de 101 años, Juaniña, que también felicitó el año a todos los porriñeses y visitantes, que le respondieron con un gran aplauso y bailaron al ritmo de la orquesta París de Noia.
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 30/12/2025
- El Papa nombra a Luis Quinteiro Fiuza presidente mundial del Apostolado del Mar
- Halla un bolso con 1.000 euros en el aeropuerto de Santiago y la arrestan a punto de embarcar