10.000 personas despiden el año por adelantado en Porriño

Más de 10.000 personas llenaron la Plaza del Concello de Porriño y sus calles contiguas para despedir por adelantado el 2025. La presentadora y cantante Fátima Pego y el entrenador del Celta Claudio Giráldez fueron los maestros de ceremonia, dando paso a las doce campanadas.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, también se subió al escenario para dar la bienvenida al año nuevo. «O Porriño vuelve a demostrar que es la capital por excelencia del Pre-Fin de Año en Galicia, con una fiesta penada para todos los públicos y vivida con respeto, participación e ilusión», señaló el regidor, que luego estuvo acompañado por la vecina de 101 años, Juaniña, que también felicitó el año a todos los porriñeses y visitantes, que le respondieron con un gran aplauso y bailaron al ritmo de la orquesta París de Noia.