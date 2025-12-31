Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

10.000 personas despiden el año por adelantado en Porriño

D. P.

Porriño

Más de 10.000 personas llenaron la Plaza del Concello de Porriño y sus calles contiguas para despedir por adelantado el 2025. La presentadora y cantante Fátima Pego y el entrenador del Celta Claudio Giráldez fueron los maestros de ceremonia, dando paso a las doce campanadas.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, también se subió al escenario para dar la bienvenida al año nuevo. «O Porriño vuelve a demostrar que es la capital por excelencia del Pre-Fin de Año en Galicia, con una fiesta penada para todos los públicos y vivida con respeto, participación e ilusión», señaló el regidor, que luego estuvo acompañado por la vecina de 101 años, Juaniña, que también felicitó el año a todos los porriñeses y visitantes, que le respondieron con un gran aplauso y bailaron al ritmo de la orquesta París de Noia.

