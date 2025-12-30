Porriño organiza un festival infantil previo a la llegada de los Reyes Magos
Porriño calienta motores para la llegada de los Reyes Magos con una de las citas más esperadas por el público infantil: O Porriño Peque Fest, una gran fiesta de Navidad pensada para los más pequeños, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de enero en la pista 2 del Pabellón Municipal de Deportes.
Durante tres jornadas consecutivas, en horario continuado de 11.30 a 19.00 horas, el pabellón municipal se convertirá en un gran espacio de ocio infantil que servirá como antesala perfecta para la cabalgata de Reyes. Habrá hinchables, animación, obradoiros, juegos y diversas sorpresas. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
"O Porriño Peque Fest es una cita clave dentro de la programación de Navidad, pensada especialmente para mantener viva la ilusión de los niños y las niñas en los días previos a la llegada de los Reyes Magos", explica el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, destacando que "este tipo de actividades refuerzan la convivencia familiar, dinamizan los espacios y contribuyen a hacer de Porriño una villa viva".
