Porriño organiza un festival infantil previo a la llegada de los Reyes Magos

D. P.

Porriño

Porriño calienta motores para la llegada de los Reyes Magos con una de las citas más esperadas por el público infantil: O Porriño Peque Fest, una gran fiesta de Navidad pensada para los más pequeños, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de enero en la pista 2 del Pabellón Municipal de Deportes.

Durante tres jornadas consecutivas, en horario continuado de 11.30 a 19.00 horas, el pabellón municipal se convertirá en un gran espacio de ocio infantil que servirá como antesala perfecta para la cabalgata de Reyes. Habrá hinchables, animación, obradoiros, juegos y diversas sorpresas. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

"O Porriño Peque Fest es una cita clave dentro de la programación de Navidad, pensada especialmente para mantener viva la ilusión de los niños y las niñas en los días previos a la llegada de los Reyes Magos", explica el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, destacando que "este tipo de actividades refuerzan la convivencia familiar, dinamizan los espacios y contribuyen a hacer de Porriño una villa viva".

Abanca pide archivar el expediente por infracción ante la falta de limpieza en Massó

Aguas Santas, Póvoa y Braga, rivales del Frigoríficos en su pretemporada

El Celta Femxa Zorka ficha a la holandesa Vennema para cubrir la baja de Thomas

Una plácida vida más allá del minuto 90: el Celta no ha recibido ningún gol en el descuento

El juez decano de Ourense ve «un despropósito» en la ley que centraliza en la ciudad casos de violencia machista del rural

El secreto para mantener el peso durante las fiestas navideñas

Pontevedra, a la cabeza de las urbes gallegas en parejas con hijos: son 11.000, un tercio del total
