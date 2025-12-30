Porriño amortizará su deuda en 2026 para aprobar un nuevo presupuesto

El gobierno municipal de Porriño ya trabaja en el presupuesto de 2026 tras haber saneado las cuentas del Concello, cuya deuda hace cuatro años era de 5,5 millones de euros. Actualmente, la única deuda vigente del Ayuntamiento corresponde a un préstamo de 3 millones de euros del Ministerio de Hacienda, que obligó a la administración porriñesa a acogerse a un plan de pago a proveedores para liquidar las facturas heredades anteriores a 2022. Así pues, la línea de trabajo del gobierno de Alejandro Lorenzo para 2026 es clara: «la prioridad absoluta es aprobar un nuevo presupuesto». Para ello, primero se amortizará la deuda con el Estado, y luego, una vez aprobado el documento económico, el Concello solicitará otro crédito para financiar grandes actuaciones en las parroquias, haciendo hincapié en el saneamiento.

Así lo explicó ayer el alcalde en una rueda de prensa convocada para hacer un balance del año, en el que destacó que 2025 fue un ejercicio «histórico, marcado por el saneamiento de las cuentas municipales, el dinamismo económico y por una clara apuesta por mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas».

El Concello trabaja actualmente con el presupuesto prorrogado de 2024, que asciende a 21 millones de euros, a pesar de contar el gobierno local con una amplísima mayoría. Esto se debe a que el plan de pago a proveedores limita la capacidad de inversión municipal, pues la aprobación de un nuevo presupuesto estaría sujeta a la tutela del Estado, que obligaría a subir impuestos. Es por ello que el ejecutivo de Alejandro Lorenzo ha preferido seguir trabajando con las cuentas prorrogadas de 2024, pues la subida de las tasas municipales no está en la agenda del alcalde de Porriño, que es uno de los pocos municipios que todavía no ha subido el recibo de la basura, a pesar de existir una normativa europea que obliga a las personas usuarias del servicio a cubrir el 100% del coste de la gestión de residuos.

El alcalde también puso en valor el peso de Porriño como uno de los Concellos con mayor actividad de Galicia, con un PIB superior a los 1.240 millones de euros, un crecimiento anual del 6,6% y una industria que representa más de 50% de la riqueza generada. «Estos datos reflejan un Porriño dinámico, con más de 2.200 empresas, empleo y capacidad para atraer inversión», señaló.

Nuevo complejo deportivo Claudio Giráldez

Muchos de los proyectos en los que el gobierno porriñés lleva trabajando en los dos últimos años darán sus frutos en 2026, como son el nuevo auditorio municipal. En este sentido, el alcalde anunció la ampliación del entorno de dicho edificio, con un anfiteatro que contará con un espacio propio de cafetería y restaurando al aire libre, configurando una nueva área de encuentro, ocio y actividad cultural.

En el ámbito deportivo, Alejandro Lorenzo avanzó la construcción de nuevas pistas deportivas infantiles y la creación de un nuevo complejo deportivo en un terreno municipal de alrededor de 3.000 metros cuadrados, a través de una cesión de una urbanización que se está haciendo en la calle Antonio Palacios, que llevará el nombre del entrenador del primer equipo de del Celta de Vigo, el porriñés Claudio Giráldez, pensado para el deporte base y la juventud.Otras obras que verán la luz en 2026 son las escuelas infantiles de Budiño y Pontellas y el centro de día de Atios.