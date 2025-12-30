Mos insta a la Xunta a declarar las rondallas como Bien de Interés Cultural

Sin duda el 2025 ha sido el año de las rondallas en Mos. El gobierno local le ha dado especial protagonismo en los grandes actos y festejos, e incluso se creó un festival dedicado a ensalzar esta tradición que sirvió de inspiración al director Daniel Sánchez Arévalo para la creación de su última película, «Rondallas», que se estrenará el próximo 1 de enero.

Como guinda del pastel de un año muy «rondalleiro», el pleno de Mos aprobó ayer por unanimidad una moción promovida por el Partido Popular para instar a la Xunta a iniciar el expediente para la declaración de las rondallas como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de patrimonio cultural inmaterial.

La iniciativa municipal reconoce y pone en valor el papel de las rondallas como una de las manifestaciones más emblemáticas de la cultura popular gallega, fundamental en la transmisión intergeneracional de tradiciones, en cohesión social y en el fortalecimiento de la identidad cultural local.

La moción está respaldada por el reciente reconocimiento que la Xunta le otorgó a la música y al baile tradicional gallego como Bienes de Interés Cultual en la misma categoría, reconocimiento que busca «poner en valor uno de los elementos más importantes de la identidad cultural gallega: nuestro folclore». Dicha declaración, pendiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, reconoce expresamente la importancia histórica y social de estas manifestaciones culturales y clarifica la necesidad de proteger y salvaguardar estos bienes culturales inmateriales frente a los riesgos de la homogeneización cultural.

El acuerdo plenario de Mos insta a la Xunta a extender este marco de protección reconocido a la música tradicional para que también incluya expresamente a las rondallas, formaciones con profunda tradición en el Concello y como eje central de las fiestas y actividades culturales de la comarca. Igualmente, la moción solicita la apertura de líneas de apoyo estables destinadas a la conservación, investigación, formación y difusión de las rondallas y de la música tradicional gallega en general.

Desde el Concello de Mos señalan que este paso institucional supone un avance significativo en la defensa del patrimonio cultural inmaterial gallego, contribuyendo a que las rondallas y demás manifestaciones de la música popular reciban un reconocimiento formal y medidas de salvaguarda que aseguren su continuidad y difusión a las futuras generaciones.

El pleno, en su última sesión del 2025, también aprobó la solicitud de declaración como BIC del Pazo de Mos y de la Iglesia de Guizán.