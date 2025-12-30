Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord Urgencias CunqueiroNueva concesión Vitrasa'Tractorada' OurenseBúsqueda marinero en Nueva ZelandaCuerpo niña muerta naufragio Indonesia
instagramlinkedin

Mos insta a la Xunta a declarar las rondallas como Bien de Interés Cultural

El pleno aprueba por unanimidad esta moción del Partido Popular

También se pide la declaración de BIC para el Pazo de Mos y la iglesia de Guizán

Rondallas actuando en el Rondallas Fest de Mos.

Rondallas actuando en el Rondallas Fest de Mos.

D. P.

Mos

Sin duda el 2025 ha sido el año de las rondallas en Mos. El gobierno local le ha dado especial protagonismo en los grandes actos y festejos, e incluso se creó un festival dedicado a ensalzar esta tradición que sirvió de inspiración al director Daniel Sánchez Arévalo para la creación de su última película, «Rondallas», que se estrenará el próximo 1 de enero.

Como guinda del pastel de un año muy «rondalleiro», el pleno de Mos aprobó ayer por unanimidad una moción promovida por el Partido Popular para instar a la Xunta a iniciar el expediente para la declaración de las rondallas como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de patrimonio cultural inmaterial.

La iniciativa municipal reconoce y pone en valor el papel de las rondallas como una de las manifestaciones más emblemáticas de la cultura popular gallega, fundamental en la transmisión intergeneracional de tradiciones, en cohesión social y en el fortalecimiento de la identidad cultural local.

La moción está respaldada por el reciente reconocimiento que la Xunta le otorgó a la música y al baile tradicional gallego como Bienes de Interés Cultual en la misma categoría, reconocimiento que busca «poner en valor uno de los elementos más importantes de la identidad cultural gallega: nuestro folclore». Dicha declaración, pendiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, reconoce expresamente la importancia histórica y social de estas manifestaciones culturales y clarifica la necesidad de proteger y salvaguardar estos bienes culturales inmateriales frente a los riesgos de la homogeneización cultural.

El acuerdo plenario de Mos insta a la Xunta a extender este marco de protección reconocido a la música tradicional para que también incluya expresamente a las rondallas, formaciones con profunda tradición en el Concello y como eje central de las fiestas y actividades culturales de la comarca. Igualmente, la moción solicita la apertura de líneas de apoyo estables destinadas a la conservación, investigación, formación y difusión de las rondallas y de la música tradicional gallega en general.

Desde el Concello de Mos señalan que este paso institucional supone un avance significativo en la defensa del patrimonio cultural inmaterial gallego, contribuyendo a que las rondallas y demás manifestaciones de la música popular reciban un reconocimiento formal y medidas de salvaguarda que aseguren su continuidad y difusión a las futuras generaciones.

El pleno, en su última sesión del 2025, también aprobó la solicitud de declaración como BIC del Pazo de Mos y de la Iglesia de Guizán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
  2. Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
  3. Nueva Zelanda busca a un marinero gallego desaparecido a bordo del «Viking Bay»
  4. La Xunta carga contra la desidia de los ayuntamientos por el saneamiento: falta inversión, planificación y personal capacitado
  5. Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
  6. Miles de moteros invaden Vigo por la Papanoelada: «Aquí tiene una fama y una reputación especial»
  7. Un nuevo faro para iluminar el urbanismo
  8. El 80% de los hogares que lograron una hipoteca en Galicia ganan más de 2.000 euros al mes

Abanca pide archivar el expediente por infracción ante la falta de limpieza en Massó

Abanca pide archivar el expediente por infracción ante la falta de limpieza en Massó

Buen semen, pero pocos bebés

Aguas Santas, Póvoa y Braga, rivales del Frigoríficos en su pretemporada

Aguas Santas, Póvoa y Braga, rivales del Frigoríficos en su pretemporada

El Celta Femxa Zorka ficha a la holandesa Vennema para cubrir la baja de Thomas

El Celta Femxa Zorka ficha a la holandesa Vennema para cubrir la baja de Thomas

Una plácida vida más allá del minuto 90: el Celta no ha recibido ningún gol en el descuento

Una plácida vida más allá del minuto 90: el Celta no ha recibido ningún gol en el descuento

El juez decano de Ourense ve «un despropósito» en la ley que centraliza en la ciudad casos de violencia machista del rural

El juez decano de Ourense ve «un despropósito» en la ley que centraliza en la ciudad casos de violencia machista del rural

El secreto para mantener el peso durante las fiestas navideñas

El secreto para mantener el peso durante las fiestas navideñas

Pontevedra, a la cabeza de las urbes gallegas en parejas con hijos: son 11.000, un tercio del total

Pontevedra, a la cabeza de las urbes gallegas en parejas con hijos: son 11.000, un tercio del total
Tracking Pixel Contents