Salceda, ejemplo de cardioprotección

Cuando se organizó el curso de primeros auxilios y cardioprotección en la parroquia de Entenza, el presidente de la comunidad, Xurxo Vaqueiro Gregorio, que además es concejal socialista, creía que serían muy pocos los vecinos y vecinas que querían aportar un poco de su tiempo para aprender a realizar masajes cardiacos y manejar un desfibrilador externo semiautomático (DESA): «Pero había corenta persoas dispostas a participar, creo que ata me emocionei ao ver a resposta», dijo.

En primer plano José Ignacio Gago, de Soutelo, detras la alcaldesa, Loli Castiñeira, la médica, Estela Simón, y el edil Marcos Troncoso. | Anxo Gutiérrez

Aunque de forma desigual, la historia se repitió en las demás parroquias que se adhirieron al proyecto del Concello para cardioproteger todo el municipio. Parderrubias, Soutelo, Santa María, A Picoña y Budiño se implicaron, al igual que Entenza, con los cursos y adquirieron sus propios dispositivos. Salceda pasa a contar con diecisiete desfibriladores situados en lugares estratégicos de todo el término municipal, de menos de diez mil habitantes. A los cursos acudieron personas de todas las edades, de las comunidades de montes, de asociaciones vecinales, de clubes deportivos, de protección civil y policía local.

«A localidade xa era un Concello cardioprotexido, iso posibilitou a salvación dunha persoa, pero eramos conscientes de que parte do noso territorio estaba desatendido pois mentres no centro tiñamos sete desfibriladores non había ningún nas parroquias», explica la alcaldesa, Loli Castiñeira.

En Entenza, el DESA se instaló en el Centro Cultural al lado de las instalaciones deportivas «e todo o mundo entendeu que era unha necesidade, porque xa houbo sustos noutro tempo», aseguró Gregorio.

«En Soutelo houbo unha gran receptividade por parte da xente, cando se decataron que pensabamos compralo quedaron contentos. Témolo á beira do Campo de fútbol», explica José Ignacio Gago González, presidente de esta comunidad que añade: «Esperamos non ter que utilizalo, pero telo aí é importante».

En Parderrubias, la adquisición del DESA fue a una asamblea vecinal «y nadie puso problema alguno», explica José Estévez Pérez, responsable de esta comunidad de montes. «O curso saíu moi ben, foi dos primeirose fixemos bastantes horas. Non utilizamos nunca o aparello pero telo alí dá tranquilidade», subraya. En A Picoña, la presidenta de la comunidad, Ana Belén Pedreira Prado, explica que en esta parroquia hubo una receptividad total y afán por aprender. «Houbo moita participación o día do curso porque á xente parécelle unha boa iniciativa para ter a posibilidade de axudar a alguén nun caso grave. Está na parede exterior do Centro Cultural ao alcance de todo o mundo». Además cree que es muy positivo que el rural tenga estos dispositivos «porque estamos en zonas nas que ás veces as ambulancias non chegan demasiado rápido e é importante botarse unha man os uns aos outros» .

En Santa María , Oscar Troncoso Lorenzo explica que con su participación refuerzan la presencia de desfibriladores del centro «e este está máis enfocado á zona de A Feira e O Barreiro, que é a parte máis rural». En la formación tuvieron veinte personas y lo instalaron en la zona de la iglesia parroquial.

La médica Estela Simón (natural de Arbo y residente en Salceda), habló con la alcaldesa de la importancia de cardioproteger también el rural, dando nociones básicas de masajes cardiacos al vecindario y enseñando a manejar los DESA. La doctora se ofreció voluntaria para formar a vecinas y vecinos y el edil Marcos Troncoso se puso en contacto con las comunidades de montes, que dedican parte de sus recursos a proyectos en beneficio de la comunidad, y estas se involucraron en los cursos y en la adquisición de aparatos. «A verdade é que a resposta foi asombrosa, xa que as comunidades involucráronse e participaron adquirindo os aparellos para os seus centros, de maneira que nas súas parroquias xa hai un DESA. Debido á colaboración de Estela, quixemos bautizar este proxecto co seu nome, e é un ronsel (estela) de solidariedade a que estamos a deixar entre todas e todos», añade Castiñeira.

También la propia Estela Simón se muestra contenta de la marcha del proyecto y explica que la localidad está muy concienciada. «Debeuse á parada que sufriu un mozo que estaba a adestrar e que se salvou grazas ao uso rápido do desfibrilador que había no Concello». Con todo, indica que hubo otras circunstancias a su favor, como que estaba Marcos el concejal que pudo recoger el aparato con premura y había una persona que supo usarlo. «Creo que iso axudounos a sensibilizarnos a todas e todos, porque cando pasa algo así preto de nós é cando nos damos conta do que pode cambiar se temos as ferramentas axeitadas», indica. Simón añade que la implicación de las comunidades de montes es única y valora la sensibilidad del gobierno local lo que hizo que «agora estamos todas e todos máis protexidos».

La doctora afirma que «foi brutal» la participación de la gente en los cursos y anima a otros municipios a poner en marcha ideas similares «porque no rural pagamos a peaxe de estar lonxe dos hospitais e cando temos emerxencias fora do horario do centro de saúde é necesario que nos protexamos a nós mesmos dentro do que podamos e é unha boa forma de facelo ter un DESA a menos de 5 minutos cambia a vida».

Además de Estela Simón, en la parte formativa también participó Oscar Graña, instructor de soporte vital, y representante de la empresa que fabrica DESA que hablan en galego. «Creo que es de destacar de Salceda, algo que no se ve muy a menudo, que es la cardioprotección del rural, zonas en las que es más difícil llegar con ayuda sanitaria, por lo tanto es más interesante que estén dotadas de este tipo de equipos, para una primera respuesta». Señala que estos equipos tienen un coste inferior a mil euros, «algo perfectamente asumible y es un equipo que salva vidas en el caso de una parada cardiaca repentina y es la única forma de poder una oportunidad de vida».