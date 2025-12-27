Porriño acoge domingo por la mañana un «Roteiro Moteiro» por las calles de la villa
El Concello de Porriño acogerá mañana un Roteiro Moteiro, una actividad que contará con la participación de la Vulcan Riders Association Galicia y que llenará las calles de la villa de motor, ambiente festivo y espíritu navideño. El evento se desarrollará a partir de las 11 horas, justo una hora antes del inicio de la carrera de Navidad del Concello, con un recorrido de motos por las calles de Porriño, convirtiéndose en una de las últimas concentraciones sobre dos ruedas del año. Al final de la ruta, las personas participantes podrán tomar un chocolate caliente.
