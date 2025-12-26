Seiscientos corredores participan hoy en la San Silvestre de Salceda

Hoy a las 21.30 horas tendrá lugar la popular carrera solidaria San Silvestre 2025 en el municipio de Salceda de Caselas, organizada por la Concejalía de Deportes. Discurre por un recorrido de tres kilómetros por las principales calles del casco urbano y se espera contar con unos seiscientos corredores y corredoras.

La participación en la prueba será gratuita, debiendo aportar cada participante algún alimento no perecedero o producto de higiene que será destinado al programa municipal de alimentos para el reparto entre las personas usuarias de este servicio, en un acto que cada año tiene una gran respuesta gracias a la solidaridad del vecindario salcedense.

Una vez finalizada la prueba, se servirá un chocolate en la plaza del Concello y habrá sorteo de regalos para los y las participantes. «Se trata de un evento organizado para el público familiar, donde lo importante no es hacer el mejor tiempo, sino divertirse», aseguran desde el Concello.