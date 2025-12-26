Mos celebra mañana el fin de año adelantado con pregón «rondalleiro»

El Concello de Mos dio a conocer que el pregón de la Fiesta de Pre-Fin de Ano, que se celebrará mañana sábado 27 en el Pazo de Mos, correrá a cargo de los directores de las cuatro rondallas del municipio: Irene Anta, de la Rondalla del Círculo Cultural y Deportivo de Santa Eulalia de Mos; Iván Rey, de la Rondalla del Centro Recreativo y Cultural de Torroso; Lorena Castro, de la Rondalla de la Asociación Cultural de Herville; y Manuel Ferreira, de la Rondalla de la Asociación Club Santiaguiño de Guizán.

Junto al pregón, la fiesta, que comenzará en torno a las 23.00 horas, contará con un amplio programa musical que combinará tradición y modernidad, con las actuaciones de Danny Romero, Dasoul, José de Rico, Eric García y Michi, en una sesión centrada en los grandes éxitos de la época dorada de la música española y pensada para todos los públicos.

Este pregón «rondalleiro» , tal y como lo califican desde el Concello, llega tras el éxito del reciente Rondallas Fest, celebrado también en el Pazo de Mos, una cita que convirtió al municipio en un auténtico epicentro de la música de rondallas y que puso de manifiesto la fuerte implicación social y cultural que tienen estas agrupaciones en la vida local.

La celebración coincide además con un momento de especial proyección para este movimiento cultural, con el estreno de la película «Rondallas», dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, que llegará a los cines el próximo 1 de enero, contribuyendo a acercar al gran público la riqueza y el valor de las rondallas como expresión del patrimonio cultural gallego en el sur de la provincia de Pontevedra.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha destacado que «Mos es hoy un referente de las rondallas, y este pregón es una forma de reconocer el trabajo, el esfuerzo y la pasión de cientos de personas que mantienen viva esta tradición». Asimismo, subrayó que «el éxito del Rondallas Fest y la llegada de una película dedicada a este mundo confirman que estamos ante un momento muy especial para nuestra música popular».