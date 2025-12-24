Salceda, capital de las danzas tradicionales

La Asociación Cultural A Feira, en colaboración con el Concello de Salceda, organiza el octavo encuentro de danzas tradicionales, que se celebrará el próximo sábado, 27 de diciembre, en la Plaza del Concello. En esta ocasión, además del grupo anfitrión, que presentará las danzas de Reis y de Entroido, el grupo O Serán hará el Canto de Reis de Salceda, y otras agrupaciones llegadas de diferentes puntos de Galicia ofrecerán sus propias danzas. En total participan siete agrupaciones.

La Asociación Cultural da Feira lleva desde el año 2018 trabajando en la recuperación de los ranchos de Reis y Entroido de Salceda, dando el importante paso además de formar a niños y niñas desde muy pequeños para garantizar la supervivencia de esta tradición.

El Rancho de Reis de Salceda es diferentes a todos los demás y único por su formación. En su danza, dos danzantes luchan por conseguir a una dama, en una competencia por ver quien resulta el mejor bailarín. La dama, representada por una niña, será la encargada de elegir el ganador, y obsequiarlo con una ribeirana que bailará exclusivamente con él. Los tres componentes del rancho utilizan ropas de colores muy vistosos, y llama especialmente la atención la gran cantidad de joyas que luce la dama, y que hace años se conseguían prestadas en las casas de la gente en mejor situación económica, ya que eran joyas de oro, y que estas personas prestaban con gran orgullo para que fuesen lucidas en el Rancho de Reis. Esto implicaba además que los ranchos tuvieran que ir siempre acompañados de más personas que hacían una labor de «custodia y protección», por el enorme valor de las joyas utilizadas.

El Rancho de Entroido tiene una formación diferente, aunque un funcionamiento semejante. En este caso, son seis danzantes y dos damas, con una estructura igual que la del Rancho de Reis, con el que comparte además la misma música, que en el caso del Rancho de Reis va acompañada de gaita y caja, y en el caso del Rancho de Entroido, introduce además el bombo, necesario porque los ranchos de Entroido de Castro Barreiro y A Feira se enfrentaban danzando al mismo tiempo, por lo que era fundamental incrementar la percusión para que cada uno de los grupos pudiera mantener el ritmo.