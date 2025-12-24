Mos inicia la ampliación de la senda fluvial del río Louro
El Concello acomete los trabajos previos de drenaje, desbroce, movimiento de tierras y eliminación de especies invasoras
El Concello de Mos ha iniciado la primera fase de la ampliación de la senda fluvial del río Louro tras la adjudicación de los trabajos que permiten avanzar en la recuperación y acondicionamiento de la orilla derecha del río. Estas labores, realizadas durante el mes del diciembre, están financiadas al completo por la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.
Esta primera fase se centra en la preparación del terreno y en la mejora de las condiciones técnicas necesarias para la ejecución del nuevo trazado de la senda fluvial, actuando sobre los primeros 550 metros de recorrido previsto entre el Camiño da Gata y el Camiño das Lagoas.
Las actuaciones que conforman esta primera fase incluyen, por un lado, la obra de drenaje para la ejecución de la nueva senda fluvial del río Louro, con un importe de 30.000 euros, fundamental para garantizar la correcta evacuación de las aguas y la estabilidad del futuro itinerario peatonal. Por otro lado, también contemplan los trabajos de desbroce, limpieza de márgenes y movimientos de tierra para la ejecución de la nueva senda fluvial en el río Louro, con una inversión de casi 40.000 euros, que permitirá acondicionar la orilla del río, eliminar especies invasoras y preparar la base sobre la que se desarrollará el nuevo tramo de senda.
