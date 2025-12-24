El comercio de Porriño sortea cestas de Reyes

El Concello de Porriño sorteará cuatro cestas de Reyes entre las personas que realicen sus compras en el comercio local durante estas fechas. En total se distribuirán 4.000 papeletas entre los establecimientos participantes, que podrán depositarse en varios puntos. El sorteo se celebrará el 2 de enero, a las 18.00 horas, en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios.