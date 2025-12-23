París de Noia amenizará las precampanadas de Porriño

La orquesta París de Noia amenizará la Fiesta de Pre Fin de Año en Porriño, que se celebrará el 30 de diciembre, con una programación que comenzará ya a las once de la mañana con una fiesta infantil en la carpa situada en el Parque do Cristo.

Ya por la tarde, a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar un pasacalles de las tres rondallas de Porriño, la de Santa María do Porriño, la de la Asociación Recreativa Santa Eulalia de Arios y la Cultural Musical de Pontellas, que recorrerán las calles del centro de la villa.

La celebración central dará comienzo a las 21.30 horas, con una gran fiesta de pre fin de año que incluirá actuaciones musicales, repartición de uvas, cotillón y chocolate caliente gratis para todas las personas asistentes.

La noche continuará con las doce campanadas, que volverán a sonar medianoche, con una sesión Dj a cargo de Dumore y Groove Amigos, y con la actuación de la Orquesta París de Noia. El escenario principal será la calle Domingo Bueno.

«Es una cita que ya se convirtió en una tradición en Porriño», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo.