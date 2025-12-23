Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bus gratuito para ver el alumbrado de Porriño

Porriño vuelve a poner en marcha su servicio de autobuses gratuitos para que los vecinos y vecinas de las parroquias puedan disfrutar de la iluminación y decoración de Navidad del centro urbano. El servicio estará operativo tanto hoy como el 29 de diciembre.

