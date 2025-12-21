Entrevista | Tonhito de Poi Músico
«Pretendemos ofrecer unha viaxe interestelar sen saír do Porriño»
O guitarrista de Heredeiros da Crus presenta a súa nova banda no Liceum
Tonhito de Poi, integrante da banda galega Heredeiros da Crus, presenta o próximo sábado, 27 de decembro, o seu novo proxecto, «Poi», unha banda que comparte xunto a Cristina Morquillas, Patxi e Míster Bieito. A banda actuará na sala Liceum do Porriño, o mesmo lugar onde fai 33 anos presentou o seu primeiro disco con Heredeiros da Crus, que fai un mes anunciou a cancelación de concertos en 2026 pola saída dun dos seus compoñentes. Aínda que o futuro da mítica banda rock e incerto, Tonhito de Poi ofrece unha nova proposta con «Poi», que se estrea no Liceum do Porriño, ás 22.30 horas, con entradas xa á venda no propio bar e nas plataformas galiciaenconcierto.com e numeproducions.com.
-Que é «Poi», o teu novo proxecto?
-Poi é o lugar onde eu nacín. Formamos a banda Cristina Morquillas, produtora, que leva toda a parte da electrónica e teclado, e tamén fai unhas voces estupendas; Patxi ao baixo e Míster Bieito á batería. Eu guitarra e voz. A nosa música é de estilo «Poi Floyd». É o nome de un disco que se vai chamar así.
-Como definirías ese estilo «Poi Floyd»?
-Coma rock psicodélico. Non son temas que teñen a estrutura típica de estribillos e cousas desas; tratamos de crear algo novo, e como a verdade non se ensaia, por iso queremos crear cousas novas e non repetirnos en nada. Ofrecemos un repertorio propio, non andamos a facer covers a estas alturas.
-Algún tema novo?
-Sí, no Porriño imos estrear un single que se chama «O corpo é un traxe espacial», que é unha frase de Barry Long, que é un místico que foi alumno de outro gran místico, que era Krishnamurti. Sempre que veño da selva, do Amazonas, procuro traer algo así, novidoso. A selva é moi inspiradora.
-Por que elixes Porriño para presentar Poi?
-Porque no Liceum de Porriño tamén presentei o meu primeiro disco, «A cuadrilla de Pepa a loba», fai 33 anos, con Heredeiros da Crus. O corpo variou un pouco, pero a esencia é a mesma. Naquela época fomos a que nos coñeceran e agora imos a que nos recoñezan.
-Ogallá ter o mesmo éxito que con Heredeiros da Crus.
-Ogallá. Naquela época pasamos por aí para buscar o éxito, e agora estamos buscando a verdade. Cousas de cando te fas maior, que o traxe espacial vai caducando. Pretendemos ofrecer unha viaxe interestelar sen saír do Porriño. Converter o Liceum nunha nave espacial e trasladarnos ata o centro do universo e máis alá.
