Porriño todavía no agotó las ayudas para la rehabilitación en Torneiros

Porriño todavía dispone de más de 300.000 euros para destinar a la rehabilitación de viviendas en Torneiros, con cargo a la convocatoria del programa ayudas para la rehabilitación de edificios de uso eminentemente residencial (ERRP), financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Hasta ahora, de los 872.425 euros destinados a la rehabilitación de viviendas, fueron adjudicados 544.260 euros, correspondientes a tres actuaciones, lo que supone un 62,38% de los fondos totales de esta línea de ayudas. Un cuarto decreto de adjudicación no fue aceptado por la comunidad beneficiaria, por lo que ese importe ha vuelto a la bolsa y se pone a disposición de futuras concesiones.

Además de las ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales, el Concello de Porriño prevé invertir alrededor de 102.000 euros en la mejora y urbanización del entorno residencial, reforzando así una intervención integral en Torneiros, orientada a su humanización y rehabilitación, que se complementará con otros proyectos futuros de mejora anunciados ya en las últimas semanas, y que se enmarcan en el Plan Extra de la Diputación y en el PAI beneficiario de fondos europeos.

«Todavía hay una cantidad muy importante de fondos disponibles y queremos que lleguen directamente a los vecinos y vecinas. Esta convocatoria es una oportunidad real para mejorar las viviendas, reducir el consumo energético y revalorizar los edificios», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo, apuntando que «el Concello está acompañando a todas las comunidades durante todo el proceso, que fueron notificadas, ofreciendo el asesoramiento técnico y jurídico que necesiten para facilitar la tramitación de las solicitudes y garantizar que nadie quede fuera por falta de información».

El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2026, por lo que desde el Concello animan a las comunidades de vecinos de Torneiros a informarse y presentar solicitudes. Para eso, están a su disposición los servicios técnicos y jurídicos municipales y la Oficina Municipal de Vivienda, que ofrecen atención personalizada durante todo el proceso. «Nuestro objetivo es claro: aprovechar el 100% de los fondos disponibles y seguir transformando Torneiros en una zona más eficiente, accesible y con mayor calidad de vida», concluye el alcalde.