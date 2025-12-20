Protección Civil de Mos, Medalla de Plata al Mérito

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, quiso trasladar públicamente su felicitación y reconocimiento a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mos, que ha recibido la Medalla de Plata al Mérito de Protección Civil, una de las máximas distinciones otorgadas en este ámbito en Galicia.

El reconocimiento fue entregado en un acto celebrado en A Estrada, en el que fueron distinguidas un total de 53 agrupaciones de toda Galicia, poniendo en valor su dedicación, compromiso y vocación de servicio público.

La alcaldesa destacó «el trabajo incansable, solidario y siempre discreto de los voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Mos, que están siempre disponibles cuando la ciudadanía más los necesita, tanto en nuestro ayuntamiento como fuera de él». Arévalo subrayó también que «este galardón es un orgullo para Mos y un justo reconocimiento a años de entrega y profesionalidad».