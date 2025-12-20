Castiñeira gana la confianza del pleno tras presentar el PP una reprobación

El pleno de Salceda rechazó el jueves la petición de reprobación de la alcaldesa, Loli Castiñeira, y otorgó la confianza a la regidora frente a la censura en forma de reprobación presentada por el PP, por responsabilizar a la alcaldesa de la fotografía publicada en la redes sociales con el líder del PP borrado.

La alcaldesa aseguró que se habían dado las explicaciones y tomado medidas para que los hechos no vuelvan a producirse y además se habían pedido disculpas públicas. Indicó que la foto manipulada había sido enviada al grupo de gobierno para mostrar cual debería ser la primera fila en la foto, ya que el edil del PP se había colocado en el lugar que correspondía al teniente de alcalde, y se subió a las redes por error.

Además el portavoz del BNG, Tano Guerra, exhibió una fotografía difundida por la Diputación de la visita a una obra a Salceda en la que se «ocultó» a la alcaldesa y los demás grupos y se publicó exclusivamente al diputado Pablo Castillo, al portavoz del PP y a un edil de este grupo. Los nacionalistas enmarcan la petición de reprobación en «la campaña electoral permanente que necesita el PP».

El portavoz del PSOE, Xurxo Gregorio, aseguró que no le había gustado la publicación en las redes de la foto denunciada ni la difundida por la Diputación. Gregorio pidió instrucciones de protocolo para saber donde se deben colocar los ediles en el futuro.

Durante su intervención el portavoz del PP, Santiago Rodríguez Davila, no dio por válidas las explicaciones y aseguró que no había sido un error. «Lo que nos acaba de contar es una milonga, como diría el Sr. Sánchez: Menuda inventada» y añadió que en el Concello de Salceda nunca hubo instrucciones para las fotos «cada uno se puso siempre donde quiso, y si fuera verdad: ¿Por qué no me colocaron a mí en el lugar que me correspondería en el momento del acto?».

Por otra parte, el portavoz de MS, Álex Rodríguez, indico que los hechos no son de interés general y por lo tanto no son motivo de reprobación. El edil aludió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para decir que el motivo de la reprobación debe estar dentro de las competencias del pleno y su función de control. Además destacó que el hecho de pedir disculpas y corregir como atenuante de la posible responsabilidad.

Álex Rodríguez,

Álex Rodríguez: «El PP le borró de la Diputación»

El portavoz de MS, hizo referencia a la concentración de militantes y cargos del PP pidiendo la dimisión de la alcaldesa «porque no tiene sentido tras la petición de disculpas». «Nosotros sabemos pedir disculpas... pero usted no se llame a engaño, esa camaradería y ese apoyo que encontró en los cargos del PP era un premio de consolación, era una palmadita en la espalda, y no porque sintieran empatía, porque todo el mundo sabe que lo que usted quería era ser diputado y eso no se lo dieron. Que todo el mundo sabe en Salceda que usted intentó que dimitiera el alcalde de Porriño como diputado para entrar usted pero Luis López le apoyó a él, todos le apoyaron a él. Esa si que fue la foto en la que borraron a Santi».