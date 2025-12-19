La Xunta estudia reforzar la oferta de FP en Mos

La directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, visitó ayer el Instituto de Mos con el objetivo de evaluar un posible refuerzo de la oferta de Formación Profesional en este centro, complementando además el catálogo de ciclos que se imparten en la comarca.

La representante de la Xunta mantuvo una reunión de trabajo con el equipo directivo del centro y con la concejala de Educación, Julia Loureiro, con el fin de analizar las distintas opciones al respeto. Durante su estancia, avanzó que es necesario realizar previamente una prospección de las necesidades de los sectores productivos de la zona, para determinar que ciclos son más necesarios.