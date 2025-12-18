Porriño mejorará los caminos rurales de Devesa, Filgueiras y Portela de Souto

El Concello de Porriño ha sacado a licitación el proyecto de mejora del pavimento en tres caminos de titularidad municipal, situados en los lugares de Devesa, Filgueiras y Portela de Souto, con un presupuesto base de licitación de 133.000 euros.

La actuación busca mejorar el estado actual de estos viarios, incrementar la seguridad viaria y facilitar la movilidad de los vecinos, ya que los caminos presentan diversos signos de deterioro, como fisuras, baches y una degradación general de la capa de rodaje.

El proyecto contempla el desbroce de limpieza de márgenes y cunetas, el fresado puntual del firme existente, la reposición de zahorra artificial en los puntos necesarios y el refuerzo del pavimento mediante la ejecución de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor. Además, se procederá al recrecido de arquetas y tapas de registro, a la reposición de un colector de drenaje transversal en el camino de Filgueiras y a la ejecución de nueva señalización horizontal y vertical, con el fin de mejorar la seguridad y la ordenación del tráfico.