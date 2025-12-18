Papá Noel cambia los renos por el chimpín en Mos

A falta de trineo tirado por renos, bueno es un chimpín. El Ayuntamiento de Mos acogerá este domingo, 21 de diciembre, la celebración de una «Chimpinoelada de Nadal», una iniciativa festiva y solidaria impulsada por la Comisión de Fiestas Virxe do Libramiento de Pereiras, que busca convertir las calles de la parroquia en un espacio de convivencia, alegría y espíritu navideño.

La jornada dará comienzo a partir de las 11.00 horas en el local social Os Castros de Pereiras, desde donde partirá una animada ruta en chimpín en la que los vehículos irán decorados para la ocasión y sus conductores caracterizados de Papá Noel.

El recorrido culminará con un encuentro muy especial: el final de la Chimpinoelada se unirá a la tradicional Papanoelada motera, que saldrá a las 10.30 desde el parque de la Avda. de Sanguiñeda y finalizando en Pereiras, creando una gran celebración conjunta que refuerza el carácter participativo y comunitario navideño en Mos, según informa el Ayuntamiento.