El profesorado del IES Ribeira do Louro pide más recursos humanos y económicos

El profesorado del IES Ribeira do Louro de Porriño se está organizando para llevar a cabo varias iniciativas para defender la educación pública «ante la situación de falta de recursos y las dificultades para ofertar un servicio de calidad». Para ello tienen convocadas concentraciones para hoy y mañana.

«El número insuficiente de profesorado de apoyo, de profesorado especialista o de orientadoras hacen que no sean adecuadamente atendidas las necesidades diversas del alumnado. Es urgente que se reduzca la ratio de las aulas para poder darles una atención personalizada y poder coordinar mejor el funcionamiento de los grupos», denuncian desde el instituto porriñés, indicando que el profesorado ve como cada curso académico lo cargan con nuevas funciones para las que no está preparado ni es su competencia profesional. «Son funciones tan importantes para la salud del alumnado como la atención de las alertas sanitarias, con mediación muy específica incluida, o la supervisión de protocolos tan graves como el suicidio», apuntan.

Además de falta de medios, exponen escasez de recursos económicos. «Son numerosas las necesidades de mejora física del centro, que no se pueden abordar por falta de fondos. Esta insuficiencia obliga, además, a las familias, a aportar recursos propios para poder desarrollar actividades fuera del centro que son fundamentales para el enriquecimiento curricular», exponen desde el IES Ribeira do Louro.

Por todo ello, el profesorado del centro inició una serie de acciones informativas y de concienciación de la comunidad educativa, que se consolidan con una huelga hoy y mañana, durante la cual instalarán mesas informativas en el instituto para que todas las familias puedan conocer la situación actual del centro. Igualmente, animan a toda la comunidad educativa a participar en la concentración que habrá ambos días a las 11.15 horas.