Porriño, municipio comprometido con las donaciones de sangre

El Concello de Porriño anima a los vecinos y vecinas a seguir participando en las campañas de donación de sangre de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue y seguir la tendencia del año pasado, cuando los porriñeses realizaron un total 1.375 donaciones de sangre, lo que supuso una media de 66 donaciones por cada 1.000 habitantes, una tasa superior a la media gallega, lo que sitúa a Porriño como uno de los municipios más solidarios de la provincia.