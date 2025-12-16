Danny Romero, Dasoul y José de Rico cantarán en la fiesta pre fin de año de Mos

Danny Romero, Dasoul y José de Rico amenizarán el pre fin de año en Mos, que se celebrará el sábado 27 de diciembre en el Pazo de Mos. Con el nombre de «Back to the 2000´s Edition», Mos vuelve a adelantarse a las campanadas con una gran fiesta de pre fin de año, que reunirá sobre el escenario a tres artistas referentes de la música urbana y electrónica en España.

«Esta fiesta de prefin de año es una muestra más de la apuesta del Concello por ofrecer una programación de Navidad variada, de calidad y pensada para todas las edades, convirtiendo el Pazo de Mos en un espacio de encuentro, convivencia y celebración», destaca la alcaldesa, Nidia Arévalo, invitando a asistir a esta cita con entrada gratuita.

Danny Romero, cantante, DJ, compositor y productor, convirtió su tema «Agáchate» en uno de los mayores éxitos de su carrera, alcanzando el puesto 42 de las listas españolas en 2012. Por su parte, Dasoul, alcanzó gran popularidad en 2015 con la canción «Él no te da», mientras que José de Rico, artífice junto a Henry Méndez de temas como «Rayos de Sol», hizo bailar a toda una generación.

Además de estas tres actuaciones, la fiesta pre fin de año de Mos contará con los Djs Eric García y Michi, que ofrecerán un repertorio acorde al título del evento, «Back to the 2000».