El centro de cuidados intermedios de O Rebullón costará casi 12 millones

El Consello de la Xunta de Galicia autorizó ayer la licitación de las obras de construcción del nuevo centro de cuidados intermedios en el antiguo hospital de O Rebullón, en Mos. El presupuesto para esta actuación es de 11,6 millones de euros, procedentes de fondos europeos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su plazo de ejecución será de 18 meses, a partir del inicio de los trabajos.

Este centro de cuidados intermedios público de Mos se destinará a atender a personas mayores que, una vez hayan recibido el alta hospitalaria, sigan necesitando cuidados específicos antes de regresar a sus hogares o a un centro residencial. De este modo, continuará su atención desde el ámbito social, facilitando la recuperación tras postoperatorios largos que necesitan de rehabilitación.

Áreas

Este nuevo equipamiento tendrá una capacidad de 58 plazas y dispondrá de una serie de zonas claramente diferenciadas e independientes entre sí: área de espacios comunes, área de servicios generales, área de cuidados sociosanitarios y área residencial. También contará con zonas ajardinadas para que disfruten las personas usuarias y un aparcamiento.

Junto a este centro de cuidados intermedios, la Xunta impulsa otras dotaciones públicas en el complejo sociosanitario de O Rebullón, como son una residencia de mayores, un centro de salud y una escuela infantil. Esta última es la instalación que se encuentra más avanzada, pues ya comenzaron las obras la pasada primavera. La nueva escuela infantil de O Rebullón contará en su primera fase con 41 plazas públicas gratuitas, que su duplicarán en un futuro, cuando se acometa la fase final de construcción del edificio modular.

La aprobación del presupuesto para sacar a licitación las obras del centro de cuidados intermedios de O Rebullón se suma al visto bueno del Consello da Xunta hace una semana para licitar la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Mos, también en incluido en el complejo sociosanitario de O Rebullón, cuya construcción supondrá una inversión de más de 4,7 millones de euros para el Gobierno gallego.