La Xunta licita el proyecto para construir viviendas en Porriño

La Xunta de Galicia ha sacado a licitación la redacción del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) por importe de 212.414 euros para construir 300 nuevas viviendas en Porriño. Así lo anunció ayer la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que visitó la zona donde se levantarán los edificios, en la calle Fernández Areal, en compañía del alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García, el director territorial en Pontevedra, José Manuel González, y concejales del equipo de gobierno local.

El Consello de la Xunta ya le dio luz verde al inicio de la tramitación del expediente relativo a la delimitación y declaración de interés autonómico de las actuaciones para habilitar suelo residencial destinado a construir en él 300 nuevas viviendas, de las que un 80% serán protegidas y el 20% libres. El visto bueno a este trámite busca aprobar y delimitar el ámbito de actuación identificado en el PXOM como suelo urbanizable, localizado en la zona próxima a los Juzgados, centro de salud y pabellón municipal de deportes, dentro del polígono SUR-PPR-2, con una superficie de 43.000 metros cuadrados en la que se prevé también la creación de espacios verdes.

El alcalde explicó que se trata de «un proyecto clave para responder a la creciente demanda de vivienda accesible en el municipio», destacando el papel del mismo para acompañar el crecimiento demográfico de Porriño, «consolidando el municipio como un lugar atractivo para vivir y formar familia». Por ello, Lorenzo calificó la visita de la conselleira como «un paso importante para reforzar la colaboración institucional y garantizar la continuidad de los trámites necesarios». En este sentido, señaló que «cuando esté el proyecto realizado pondremos conocer la ordenación exacta del ámbito e informaremos y atenderemos a las solicitudes de los vecinos que puedan surgir». En la misma línea, el regidor reiteró la disposición del Concello para coordinar todos los pasos necesarios para que este proyecto avance con agilidad y se convierta en una realidad en el menor tiempo posible, contribuyendo a ofrecer vivienda accesible y a planificar el crecimiento del municipio de forma ordenada.