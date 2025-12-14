Las rondallas brillan en Mos

El tiempo de Navidad es el también el tiempo de las rondallas en el área de Vigo. El concurso del Ifevi, con más de 1.500 participantes y miles de asistentes, parece que marca el final de la temporada, pero nunca existió un día inicial como tal. Al menos hasta ahora. Este año Mos se marcó el tanto de unir en un festival a 17 rondallas de todo el área e iniciar la temporada con su certamen «Rondallas Fest».

El recinto del Pazo de Mos acogió ayer la actuación de ocho agrupaciones y hoy serán nueve las que a partir de las 16.30 horas realicen sus interpretaciones.

La primera en salir fue la rondalla Santa Eulalia de Mos a la que siguió la de Pontellas. A continuación actuaron las de Parada do Miñor (Nigrán), Santa María de Porriño, Ventosela (Redondela), Bembrive (Vigo), Santa Eulalia de Atios (Porriño) y Santiaguiño de Guizán (Mos). Con sus peculiaridades y estilos musicales, movimientos de los abanderados y ritmos, arrancaron durante el festival los aplausos del público, que abarrotó el recinto.

Nidia Arévalo con el director, Daniel Sánchez Arévalo, y actores de la película «Rondallas». / D.P.

Hoy a partir, de las 16.30 horas, el mismo lugar espera las rondallas de O Mosteiro de Pexegueiro (Tui), Vincios (Gondomar), Baíña (Baiona), San Mamede de Zamans (Vigo), Beade (Vigo), Valladares (Vigo), Chain (Gondomar), Herville (Mos) y Torroso (Mos).

Monólogo de Carlos Blanco

Pero la jornada festiva incluyó también ayer un monólogo abierto al público de Carlos Blanco. El actor gallego, que participa con un papel principal en la película «Rondallas» que se estrena el próximo día 1 en los cines y cuya premiere tuvo lugar el jueves en Vigo, puso mucho énfasis en la importancia de las mujeres como sostén de la tradición cultural gallega y la necesidad de revisar nuestro corpus lírico para adecuarlo a los tiempos actuales.

Además de la exposición abierta el viernes, se celebró un coloquio con la presencia del director de la película, Daniel Sánchez Arévalo, y las actrices y actores Judith Fernández, María Vázquez, Fer Fraga, Xosé Antonio Touriñán, David Perdomo, Carlos Blanco y Daniel Burgos, que departieron con la alcaldesa, Nidia Arévalo. Durante el acto hicieron hincapié en la sorpresa que supuso conocer las rondallas, aquellos que no las conocían antes de rodar la película, y cómo estas agrupaciones los han adoptado y les han proporcionado la sensación de formar parte de una gran familia.