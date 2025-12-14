Humor y baile, esta tarde en Salceda

El Auditorio Municipal de Salceda de Caselas acoge esta tarde una nueva cita con el ciclo de humor «Caselas con C de Comedia». Lorena Pinheiro y Oswaldo Digón serán los encargados de ofrecer un espectáculo junto a Naiama Gaitas. Bajo la premisa de «a risa tamén se baila», la actuación comenzará a las 20.00 horas.