El BNG reclama una unidad de salud mental
D.P.
Porriño
El BNG de Porriño exige a la Xunta la creación de una unidad de salud mental en la villa, tal y como aprobó el pleno de forma unánime hace ya dos años por iniciativa del BNG. Los nacionalistas instan al gobierno municipal a que haga las gestiones necesarias para impulsar dicho acuerdo plenario y también que en el próximo presupuesto se amplíe la partida de gasto en servicios sociales.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo