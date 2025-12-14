El BNG reclama una unidad de salud mental

El BNG de Porriño exige a la Xunta la creación de una unidad de salud mental en la villa, tal y como aprobó el pleno de forma unánime hace ya dos años por iniciativa del BNG. Los nacionalistas instan al gobierno municipal a que haga las gestiones necesarias para impulsar dicho acuerdo plenario y también que en el próximo presupuesto se amplíe la partida de gasto en servicios sociales.