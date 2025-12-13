Salceda concluye la reforma del mercado instalando un elevador

El Concello de Salceda concluye el proceso de reforma de la plaza de abastos con la instalación de un elevador, que permitirá el acceso directo desde la parte de atrás del edificio, facilitando así la accesibilidad, tanto de la clientela como de los servicios y suministros relacionados con la actividad del mercado.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de casi 227.000 euros, incluye también el cambio de pavimento del edificio, cerrando de esta manera el ciclo de transformaciones en el mercado municipal, iniciado ya hace unos años y que en la práctica supuso una reforma integral del edificio, que ahora se completa con estas actuaciones. En este sentido, cabe destacar que la plaza de abastos de Salceda, obra del arquitecto Álvaro Romero Gil-Delgado, fue diseñada en 1990, pero el paso del tiempo y el cambio de rutinas comerciales hizo necesaria esta reforma integral acometida por fases, y que termina ahora, para adaptarla a las nuevas necesidades de los vecinos y vecinas.

La alcaldesa, Loli Castiñeira, destaca que este es el tercer edificio al que se dota de un elevador en este mandato, tras la instalación de uno en el Lar da Memoria María Teresa Miras Portugal y en el Centro de Servicios Sociales. «A nosa aposta pola accesibilidade universal é clara. Tódalas persoas teñen o mesmo dereito de acceder aos espazos públicos. Por fortuna cada vez existe unha maior concienciación en tódolos ámbitos sobre esta realidade, e as administracións temos que as primeiras en dar exemplo. Pola nosa parte non vai quedar, pasiño a pasiño conseguirémolo», resalta la regidora.

Para poder instalar dicho elevador en la plaza de abastos, el Concello consiguió una ayuda de 196.00 euros de la Xunta de Galicia, asumiendo los casi 50.000 euros restantes con fondos propios, repartidos en las anualidades de 2025 y 2026.