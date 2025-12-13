El Rondallas Fest de Mos se inaugura con una exposición sobre la tradición rondalleira

Mos inauguró en la tarde de ayer la exposición que marca el inicio del Rondallas Fest en el Pazo de Mos. Se trata de una exposición inédita dedicada a la historia, tradición e identidad de las rondallas. La muestra reúne trajes, vestuario, elementos e información de las 17 rondallas que pasarán este fin de semana por Mos, además del vestuario de la Rondalla Gran Sol, creada especialmente para la película «Rondallas», de Daniel Sánchez Arévalo.

En la inauguración, la alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó que «esta exposición no solo pone en valor el legado de nuestras rondallas, sino que simboliza el espíritu que abre el Rondallas Fest: un festival único en el mundo, nacido del talento, del esfuerzo y de la emoción de nuestra gente». «Mos es y seguirá siendo la capital de las rondallas», concluyó Arévalo.

El acto inaugural también contó con la actuación de la banda local A Vacaloura Vermella, que compuso varios temas de la película «Rondallas», ofreciendo un concierto muy celebrado por el público asistente.

El resto de la programación del Rondallas Fest se desarrollará entre hoy y mañana en el Pazo de Mos, destacando un coloquio abierto al público, hoy a las 12.30 horas, con el director y parte del elenco de «Rondallas».