Porriño instala una cúpula navideña en el Parque do Cristo

El Concello de Porriño ha instalado una cúpula de ocho metros de diámetro en el Parque do Cristo donde recibirá las visitas de Papá Noel el 24 de diciembre y de los Reyes el 5 de enero.

Estas visitas forman parte de la programación navideña, que continúa hoy con un cuentacuentos y otras actividades infantiles de 17 a 20 horas en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios, y con el ciclo de rondallas, siendo hoy el turno de la Asociación Recreativa Santa Eulalia de Atios, que actuará a las 16.15 horas en el Centro Cultural A Lagoa, en Orbenlle, y de las rondallas de la Asociación Cultural Musical de Pontellas y Santa María de Porriño, que lo harán a las 19 horas en el centro de Porriño.

Mañana, domingo, tendrá lugar representación de «A pita xefa», una adaptación de la obra de Marta Lado.