Mos ilumina su patrimonio al paso por el Camino Portugués

Galicia Suroeste y el Concello de Mos inauguraron las obras de iluminación artística y eficiente de elementos singulares del patrimonio local vinculados al Camino de Santiago a su paso por el municipio, ejecutadas entre los meses de junio y noviembre de 2025, gracias a una inversión de 30.000 euros procedente del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «A Despensa de Galicia», financiado con Fondos Next Generation de la Unión Europea.

Los elementos en los que se actuó fue en el crucero y capilla de As Angustias, en la parroquia de Sanguiñeda; en la escultura conmemorativa del Camino de Santiago, y en el miliario de Santiaguiño de Antas, en el límite de los términos parroquiales de San Salvador de Louredo y Santa María de Guizán, incluyendo el tramo de Camino de Santiago que discurre entre estos dos últimos elementos.

En concreto se mejoraron los sistemas de iluminación existentes, sustituyendo luminarias por otras más eficientes, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la reducción del consumo energético en iluminación y de la huella de carbono en el territorio. Las nuevas luminarias son altamente eficientes y disponen de mecanismo de regulación y aforo. También facilitan la gestión, monitorización y control de consumos, así como la programación y personalización de la iluminación, resaltando la importancia de los conjuntos arquitectónicos y elementos patrimoniales del Camino de Santiago a su paso por Mos.