El Pazo de Mos acoge hoy la inauguración del Rondallas Fest
El Pazo de Mos acoge esta tarde la inauguración del Rondallas Fest. Será a las 19.00 horas con la apertura de la exposición «Rondallas», que recoge trajes, instrumentos, fotografías históricas y aportaciones de las 17 agrupaciones participantes. Además, también incluye el vestuario de la Rondalla Gran Sol, creada para la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo, «Rondallas». Tras la inauguración, el grupo mosense A Vacaloura Vermella ofrecerá un concierto.
El Rondallas Fest continuará ofreciendo su programación durante todo el fin de semana en el Pazo de Mos, destacando un coloquio sobre la película «Rondallas», con presencia del director y actores y actrices del elenco, mañana, sábado, a las 12.30 horas, con entrada libre; o un monólogo de Carlos Blanco, también mañana.
