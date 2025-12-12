El Festival de Cans rebasa por primera vez los 13.000 euros en premios

El Festival de Cans abre la convocatoria de presentación de obras a concurso para su próxima edición, que se celebrará del 19 al 23 de mayo de 2026 con importantes novedades, como es su condición de certamen calificador para los Premios Goya en las categorías de ficción, animación y no ficción, así como el aumento de la dotación económica en premios, que rebasará por primera vez los 13.000 euros.

Otras novedades serán la posibilidad de inscribir las obras todavía en fase de montaje o posproducción, el impulso del apoyo a las y los realizadores menores de 25 años con el nuevo premio del Xurado da Mocidade y la inclusión de un pago extra de derechos de exhibición en el ciclo Cinemaldea.

Desde esta misma semana, los creadores y creadoras podrán comenzar a inscribir de manera gratuita sus obras en la plataforma habilitada en la web del Festival de Cans. Las autoras y autores podrán registrar sus cortometrajes, videoclips, webseries e incluso largometrajes inéditos, siempre que sean producciones gallegas realizadas de 2025 en adelante. La selección de obras priorizará las que sean estrenos, ya sean absolutos, en España o en Galicia. Este año se introduce además la novedad de la inscripción de obras no finalizadas, todavía en fase de montaje y posproducción, que también serán valoradas para la competición por el comité de preselección.

Mejores premios

Además del prestigio que supone la inclusión del certamen en la carrera por los Premios Goya, el Festival de Cans sumará este año otros incentivos, como el aumento de la dotación económica en la categoría de animación, equiparándose a los 2.000 euros de los cortometrajes de ficción y las dotaciones de 1.500 euros para el Premio del Público y para el Premio Furacáns de no ficción.

El Festival de Cans también potenciará especialmente en esta edición a los realizadores y realizadoras menores de 25 años, buscando prestar mayor apoyo en el momento en el que comienzan sus trayectorias. El Premio Novas Camadas Deleite, para realizadores de hasta 25 años, tendrá una dotación de 1.000 euros, y suma una novedad, como es un premio de 300 euros que concederá el nuevo Xurado da Mocidade, formado por varias personas jóvenes, de entre 13 y 17 años.

Además, dos de los finalistas de Novas Camadas tendrán acceso directo a la participación en dos de las reuniones de creadores más atractivas para los nuevos realizadores, como son la ChanfainaLab y Residencia Cinematrográfica Cine do Eo.

Al margen de los premios a las obras, el certamen también reconocerá el trabajo de profesionales con varios premios con dotación económica a la Mejor Dirección, Mejor Guión, Premio AISGE a la Mejor Interpretación femenina y masculina o Premio RC Service a la Mejor Fotografía, en este caso con un premio en material para rodaje valorado en 1.000 euros.